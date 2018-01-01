時間到了還未付款，我的資料會不見嗎？

我們認為支持者的關係最重要的就是其資料，因此無論是30天鑑賞期，還是一般的租用，在時限到期後3個月內，我們不會主動刪除您的資料，只會在方案到期7天後，暫停本服務的存取權而已。

若有任何因素導致您無法繼續使用本服務，建議您在方案到期前，先行匯出聯絡人的資訊。若有需要資料庫的釋出，也歡迎您透過支援中心與我們聯繫。