價格方案
6大功能，1次滿足
支持者關係維護別只做一半
活動建立
電子報寄送
聯絡人關係經營
會員管理
報表
捐款管理
首次申請付兩年
免收系統開通費 8000 元！
方案選擇
微型組織

初次導入
輕省選擇

小型組織

小型組織的
便捷選擇

中小型組織

永續經營
最經濟選擇

中大型組織

穩定中求發展的
階段性任務

大型組織

穩定中求發展的
長期選擇

聯絡人 2,000
$10,800 / 年
首年系統開通費 8,000元
聯絡人 10,000
$21,600 / 年
首年系統開通費 8,000元
聯絡人 20,000
$43,200 / 年
首年系統開通費 8,000元
聯絡人 50,000
64,800 / 年
首年系統開通費 8,000元
聯絡人 100,000
$86,400 / 年
首年系統開通費 8,000元

首次申請付兩年 免收系統開通費 8000 元！

申請 2 年
立刻節省八千元
申請 2 年
立刻節省八千元
申請 2 年
立刻節省八千元
申請 2 年
立刻節省八千元
申請 2 年
立刻節省八千元
所有方案皆享有
聯絡人管理

不限數量群組與標籤功能

匯入聯絡人（一次匯入三千筆）

匯出聯絡人（一次匯出一萬筆）

不限數量資料表單

不限數量自訂欄位

變更紀錄查詢

捐款管理

不限數量線上募款專頁

捐款頁提供兩種RWD版型

捐款頁支援單筆與信用卡自動定期定額

捐款頁提供捐款感謝禮、滿額禮

已串接第三方金流（藍新、綠界、LINE Pay、Apple Pay、Tappay，neticrm不抽手續費）

單筆捐款收據pdf

年度彙整收據pdf（一次輸出 1000 份）

捐款加速器

流量來源偵測與轉換率報表

外部捐款匯入（一次匯入三千筆）

捐款紀錄完整匯出（一次匯出一萬筆）

捐款資料自動歸戶

國稅局上傳格式（超連結）

數位廣告行銷支援：埋設GTM、Google電子商務、Facebook Pixel 追蹤結帳金額，參考我方手冊操作設定

電子報管理

失效email自動偵測凍結

退訂自動化

線上訂閱電子報表單

電子報寄送不限份數（每小時400封、不提供多份電子報同時寄送）

電子報寄送報表（開信率、點擊率、退信、退訂）

電子報版型支援RWD

活動管理

不限數量線上報名頁

支援付費活動報名＋收款自動對帳

報名頁提供RWD版型

支援限額、候補、審核功能

支援多場次報名與場次名額設定

提供QRCode簽到

提供優惠碼

會員管理

不限數量會員線上入會與續繳會費

入會、續繳會費、會籍更新 全部自動化

自訂會員類型/會員狀態

提供會員匯入、手動新增會員

提供會員登入帳號

線上金流服務

已串接第三方金流（藍新、綠界、LINE Pay、Apple Pay、Tappay，neticrm不抽手續費）

支援包括：捐款、活動費、會費、義賣等收款需求

行動支付已串接LINE Pay、Apple Pay

信用卡到期日自動續卡：Tappay

（本方案不包含任何第三方費用，您與第三方合作廠商簽約、支付第三方服務商相關費用，皆不透過本公司處理，跳脫平台捐款越多抽越多的壓力）

資料儲存與備份

每日異地備份

目前備份規劃

同機房（日本）：

每日主機硬碟備份，一天後覆蓋

每週主機硬碟備份，一週後覆蓋

不同機房（台灣）：

每日資料庫備份、保存7天

每月1日資料庫備份，保存12個月

每日檔案備份，採增量備份方式，只要服務租用期間都會持續存在

管理帳號與權限

不限數量管理帳號

不同帳號設定專有角色權限

管理者登入提供兩步驟驗證

支援特定帳號可管理指定聯絡人

加價購
收據客製

3150元到18900元不等

中英雙語募款頁

10500元 （建置完成後可自行新增不限數量募款頁）

名單匯入顧問服務

10000元～52500元，實際費用須依資料狀況評估

目前僅提供匯入顧問服務，我方提供欄位清整建議、新增自訂欄位建議、引導匯入資料，由客戶依照顧問的指示操作與完成匯入。會以電子郵件與每週一次頻率視訊會議進行。

電子發票串接與設定導入

16800元

付費教育訓練

3780 元/2小時（至少2小時）以遠距教學來提供

資料庫與檔案備份

服務費 2520元/次（一次性，非定期或自動）

使用自己的域名

6000元設定加密（一次性收費）＋2000元更新維護費（每年）

獨立伺服器 1~8G

一次性費用：建置費 皆為8400元

每年定期性費用：39600～63000元（包含Linode 獨立主機租用、維護費用）

單次最大匯入、匯出處量依照主機乘載規格另行計算

包含每日自動備份

（以上皆為含稅價）

會員管理導入

3150元起，視代為處理項目而定

金流導入

netiCRM串接的金流服務包括：藍新金流、綠界金流、Google Pay，Apple Pay、LINE Pay、Tappay。

新開站客戶，在導入期間藍新與綠界優待免收服務費。藍新金流免費導入以一個商店為限。

付費/免費導入服務內容包括金流申請輔導、開通、進件取得優惠費率與回饋、完成設定上線開始收款，各項金流串接之產品與導入費用請參考下列：

●藍新金流「整合收款服務」之信用卡（國內及國外VISA、MasterCard、JCB，單筆與定期定額）、四大超商之條碼與代碼、虛擬帳號、webATM）。付費導入費用2100元。

●綠界金流「全方位金流」之信用卡（國內及國外VISA、MasterCard、JCB，單筆與定期定額）、四大超商之條碼與代碼、虛擬帳號、webATM）。付費導入費用2100元。

●Google Pay：netiCRM串接藍新金流整合收款服務之Google Pay，付費導入費用2100元。

●Apple Pay：netiCRM串接藍新金流整合收款服務之Apple Pay。Apple Pay首次設定需雙重驗證Domain與設定憑證檔，加上金流申請輔導、開通、進件取得優惠費率與回饋、完成設定上線開始收款，初次導入開通費用為10080元。

後續需要定期處理Domain驗證，使用.neticrm.tw域名的組織，需每年操作一次，年度設定維護費用為2520元，併入下次系統租用費收取。使用自有域名的組織，需每三個月操作一次，年度設定維護費用為10080元。

●LINE Pay：netiCRM直接串接LINE Pay，組織可自行設定啟用，導入費用優待免收。

●Tappay的「Direct Pay」信用卡（VISA、MasterCard、JCB，單筆與定期定額），付費導入費用2100元。

Tappay用戶向Tappay加購3JTSP（卡片到期換卡或補發卡片之後自動更新信用卡效期），本公司將收取年度維護費用為2520元，併入下次系統租用費收取。

還原資料庫備份

單次服務費 2100元起，視代為處理項目而定

API串接說明

因需求較複雜，包括前期需求溝通，API 界面開啟，金鑰加入，文件撰寫說明，技術支援和教學不等，因此netiCRM提供付費服務，手冊與支援12600~21000元不等，每年租用費8400元，詳情請參考

資料搬移

單次服務費 2100 元起，視代為處理項目而定

搬移已連結的資料（捐款紀錄、定捐訂單、任務、活動紀錄等）

ACH導入

netiCRM已完成ACH（銀行/郵局定期定額自動轉帳）自動化流程，包含鍵入訂單、核印檔、每月扣款資料匯出、結果檔匯入，自動建立捐款紀錄等。

一次性導入費用為6300元，協助組織設定、提供諮詢，以順利啟用。

因各家銀行對ACH處理方式不同，目前已有組織順利導入第一銀行、合作金庫、台新銀行，若貴會使用其他銀行，請利用客服洽詢。

飛信資訊通知信分流機制

飛信資訊的「SMARTDOVE 串接通知型Email」，避免電子報大量寄送郵件阻擋通知信即時發送。一次性導入費用2100元，詳情請參考

方案選擇
微型組織

初次導入
輕省選擇

聯絡人 2,000
$10,800 / 年
首年系統開通費 8,000元
申請 2 年
立刻節省八千元
小型組織

小型組織的
便捷選擇

聯絡人 10,000
$21,600 / 年
首年系統開通費 8,000元
申請 2 年
立刻節省八千元
中小型組織

永續經營
最經濟選擇

聯絡人 20,000
$43,200 / 年
首年系統開通費 8,000元
申請 2 年
立刻節省八千元
中大型組織

穩定中求發展的
階段性任務

聯絡人 50,000
64,800 / 年
首年系統開通費 8,000元
申請 2 年
立刻節省八千元
大型組織

穩定中求發展的
長期選擇

聯絡人 100,000
$86,400 / 年
首年系統開通費 8,000元
申請 2 年
立刻節省八千元
所有方案皆享有
聯絡人管理

不限數量群組與標籤功能

匯入聯絡人（一次匯入三千筆）

匯出聯絡人（一次匯出一萬筆）

不限數量資料表單

不限數量自訂欄位

變更紀錄查詢

捐款管理

不限數量線上募款專頁

捐款頁提供兩種RWD版型

捐款頁支援單筆與信用卡自動定期定額

捐款頁提供捐款感謝禮、滿額禮

已串接第三方金流（藍新、綠界、LINE Pay、Apple Pay、Tappay，neticrm不抽手續費）

單筆捐款收據pdf

年度彙整收據pdf（一次輸出 1000 份）

捐款加速器

流量來源偵測與轉換率報表

外部捐款匯入（一次匯入三千筆）

捐款紀錄完整匯出（一次匯出一萬筆）

捐款資料自動歸戶

國稅局上傳格式（超連結）

數位廣告行銷支援：埋設GTM、Google電子商務、Facebook Pixel 追蹤結帳金額，參考我方手冊操作設定

電子報管理

失效email自動偵測凍結

退訂自動化

線上訂閱電子報表單

電子報寄送不限份數（每小時400封、不提供多份電子報同時寄送）

電子報寄送報表（開信率、點擊率、退信、退訂）

電子報版型支援RWD

活動管理

不限數量線上報名頁

支援付費活動報名＋收款自動對帳

報名頁提供RWD版型

支援限額、候補、審核功能

支援多場次報名與場次名額設定

提供QRCode簽到

提供優惠碼

會員管理

不限數量會員線上入會與續繳會費

入會、續繳會費、會籍更新 全部自動化

自訂會員類型/會員狀態

提供會員匯入、手動新增會員

提供會員登入帳號

線上金流服務

已串接第三方金流（藍新、綠界、LINE Pay、Apple Pay、Tappay，neticrm不抽手續費）

支援包括：捐款、活動費、會費、義賣等收款需求

行動支付已串接LINE Pay、Apple Pay

信用卡到期日自動續卡：Tappay

（本方案不包含任何第三方費用，您與第三方合作廠商簽約、支付第三方服務商相關費用，皆不透過本公司處理，跳脫平台捐款越多抽越多的壓力）

資料儲存與備份

每日異地備份

目前備份規劃

同機房（日本）：

每日主機硬碟備份，一天後覆蓋

每週主機硬碟備份，一週後覆蓋

不同機房（台灣）：

每日資料庫備份、保存7天

每月1日資料庫備份，保存12個月

每日檔案備份，採增量備份方式，只要服務租用期間都會持續存在

管理帳號與權限

不限數量管理帳號

不同帳號設定專有角色權限

管理者登入提供兩步驟驗證

支援特定帳號可管理指定聯絡人

加價購
收據客製

3150元到18900元不等

中英雙語募款頁

10500元 （建置完成後可自行新增不限數量募款頁）

名單匯入顧問服務

10000元～52500元，實際費用須依資料狀況評估

目前僅提供匯入顧問服務，我方提供欄位清整建議、新增自訂欄位建議、引導匯入資料，由客戶依照顧問的指示操作與完成匯入。會以電子郵件與每週一次頻率視訊會議進行。

電子發票串接與設定導入

16800元

付費教育訓練

3780 元/2小時（至少2小時）以遠距教學來提供

資料庫與檔案備份

服務費 2520元/次（一次性，非定期或自動）

使用自己的域名

6000元設定加密（一次性收費）＋2000元更新維護費（每年）

獨立伺服器 1~8G

一次性費用：建置費 皆為8400元

每年定期性費用：39600～63000元（包含Linode 獨立主機租用、維護費用）

單次最大匯入、匯出處量依照主機乘載規格另行計算

包含每日自動備份

（以上皆為含稅價）

會員管理導入

3150元起，視代為處理項目而定

金流導入

netiCRM串接的金流服務包括：藍新金流、綠界金流、Google Pay，Apple Pay、LINE Pay、Tappay。

新開站客戶，在導入期間藍新與綠界優待免收服務費。藍新金流免費導入以一個商店為限。

付費/免費導入服務內容包括金流申請輔導、開通、進件取得優惠費率與回饋、完成設定上線開始收款，各項金流串接之產品與導入費用請參考下列：

●藍新金流「整合收款服務」之信用卡（國內及國外VISA、MasterCard、JCB，單筆與定期定額）、四大超商之條碼與代碼、虛擬帳號、webATM）。付費導入費用2100元。

●綠界金流「全方位金流」之信用卡（國內及國外VISA、MasterCard、JCB，單筆與定期定額）、四大超商之條碼與代碼、虛擬帳號、webATM）。付費導入費用2100元。

●Google Pay：netiCRM串接藍新金流整合收款服務之Google Pay，付費導入費用2100元。

●Apple Pay：netiCRM串接藍新金流整合收款服務之Apple Pay。Apple Pay首次設定需雙重驗證Domain與設定憑證檔，加上金流申請輔導、開通、進件取得優惠費率與回饋、完成設定上線開始收款，初次導入開通費用為10080元。

後續需要定期處理Domain驗證，使用.neticrm.tw域名的組織，需每年操作一次，年度設定維護費用為2520元，併入下次系統租用費收取。使用自有域名的組織，需每三個月操作一次，年度設定維護費用為10080元。

●LINE Pay：netiCRM直接串接LINE Pay，組織可自行設定啟用，導入費用優待免收。

●Tappay的「Direct Pay」信用卡（VISA、MasterCard、JCB，單筆與定期定額），付費導入費用2100元。

Tappay用戶向Tappay加購3JTSP（卡片到期換卡或補發卡片之後自動更新信用卡效期），本公司將收取年度維護費用為2520元，併入下次系統租用費收取。

還原資料庫備份

單次服務費 2100元起，視代為處理項目而定

API串接說明

因需求較複雜，包括前期需求溝通，API 界面開啟，金鑰加入，文件撰寫說明，技術支援和教學不等，因此netiCRM提供付費服務，手冊與支援12600~21000元不等，每年租用費8400元，詳情請參考

資料搬移

單次服務費 2100 元起，視代為處理項目而定

搬移已連結的資料（捐款紀錄、定捐訂單、任務、活動紀錄等）

ACH導入

netiCRM已完成ACH（銀行/郵局定期定額自動轉帳）自動化流程，包含鍵入訂單、核印檔、每月扣款資料匯出、結果檔匯入，自動建立捐款紀錄等。

一次性導入費用為6300元，協助組織設定、提供諮詢，以順利啟用。

因各家銀行對ACH處理方式不同，目前已有組織順利導入第一銀行、合作金庫、台新銀行，若貴會使用其他銀行，請利用客服洽詢。

飛信資訊通知信分流機制

飛信資訊的「SMARTDOVE 串接通知型Email」，避免電子報大量寄送郵件阻擋通知信即時發送。一次性導入費用2100元，詳情請參考

我們的服務對象與反歧視條款

 

本服務提供給已向政府主管機關立案、登記為法人之非以營利為目的之非營利組織/非政府組織。

  • 包含有向主管機關登記設立，並從事音樂、戲劇、舞蹈或雜藝等演藝活動之非營利演藝團。
  • 若組織屬性為社會企業，並非非營利組織、但也不同於一般企業，請先聯絡我們，另行評估是否合用。

 

不符合本軟體服務對象的組織

BUT!! 並非所有已立案，並登記為法人之非營利機構皆可使用本服務。以下類型組織不符合本服務的服務對象規定：

  • 政府機關（行政法人不受限）
  • 宗教團體（宗教團體支持的社福組織則不受限）
  • 政治團體、政黨、參選人：原則上不受理純租用服務，以專案方式另議。
  • 醫療機構及其網絡，包含醫院、專科網絡、門診醫療服務、健康研究機構及實驗室。
  • 非以公共利益為目標或活動僅限定特定會員的商業貿易協會、直銷或老鼠會。
  • 在雇用、賠償、提供訓練或服務、宣傳、解雇、或退休方面，組織若鼓吹、支持或是進行任何基於年齡、族裔、性別、國籍、身心障礙、種族、身材、宗教、性傾向以及社經地位之歧視，都無法使用本服務。

若您對以上敘述有任何問題，歡迎您隨時與我們聯繫，以做更進一步的了解。

申請服務常見問題

一般問題

時間到了還未付款，我的資料會不見嗎？

我們認為支持者的關係最重要的就是其資料，因此無論是30天鑑賞期，還是一般的租用，在時限到期後3個月內，我們不會主動刪除您的資料，只會在方案到期7天後，暫停本服務的存取權而已。

若有任何因素導致您無法繼續使用本服務，建議您在方案到期前，先行匯出聯絡人的資訊。若有需要資料庫的釋出，也歡迎您透過支援中心與我們聯繫。

將來某一天，我們要轉移系統自行管理，可行嗎？

可以，我們可以將所有的程式碼（開放原始碼授權）及您的資料庫，全數拷貝一份給您。這部份因需要人力作業，將酌收一些費用。

雖然是Open Source軟體，提醒您，本服務建構在精心設計的環境上，提供最簡單、快速的使用經驗，若自行架設需有 Web Server(Apache)、 Database Server(MySQL) 、 Dymanic Web Language (PHP)、Mail Server、Backup Server，才能完整使用 CiviCRM 的功能。也建議您備妥上述環境，再行轉移，以維持系統運作完善。

何謂30天鑑賞期？到期了不想租用會退費嗎？

30天鑑賞期，意指當您的完成 netiCRM 服務申請後，我們開通服務並由系統發信給您的時間起算，30天以內您可以隨時要求停用本服務。

若您在任何時間需要停用服務，請您由支援中心發送停用的需求。若您在鑑賞期之後決定要續用 netiCRM 服務，才需支付鑑賞期期間的租賃費用。

CRM是什麼？我需要嗎？

跟大量人接觸的行業，都會擁有自己的CRM，例如保險業，最重要的是客戶的保單和潛在客戶的資料。例如仲介業，最重要的是房屋物件資訊和屋主的聯絡方式。NPO/NGO也不例外，最重要的是其接觸過的志工、捐款人、活動參加者... 等。

CRM存在的目的，不外乎是：

  1. 分析應用：根據與客戶的互動狀況，評估進行不同的接觸方式。
  2. 統一流程：建立一致的資料格式與處理流程，提供單位內部成員的合作機制。
  3. 資料整合：集中管理客戶資訊，讓資訊不散落四處。

» 快速瞭解非營利組織需要的 CRM

我的資料是我的嗎？你們如何保障組織及其支持者的隱私權？

是的，組織的資料都是由組織所擁有，我們沒有任何的使用權/擁有權，只負責安全/妥善地儲存並保管資料。

為了 netiCRM 服務的業務運作及其功能優化，我們仍會蒐集必要的資料，包括客戶基本資訊、網站流量數據、CRM 成果數據。詳細的蒐集方式與用途，以及如果因特殊因素希望退出資料的蒐集，請參考我們的隱私權政策

使用未滿兩年，可以終止與退費嗎？
您可在兩年內任何期間提出終止租用，我們會計算租期剩餘天數，計算差額後，扣除8000元系統開通費後退款給您。
 
我們會提供折讓單一式四聯，請貴會填寫蓋章並寄回第一、二聯給我們，以便後續退款作業。
當我達到聯絡人容量上限，會發生什麼事？

即將超額的警示訊息

如果您所租用的方案，即將到達聯絡人數量的上限。例如：當超過容量的95％、100%時，netiCRM站台將會顯示警示訊息，提醒您辦理方案升級。

  • 聯絡人數量已達95%：我們會寄送通知信提醒您準備升級，請您透過 線上客服系統 提出升級需要
  • 聯絡人數量達100%：我們會寄送通知信，提醒您已無法再從netiCRM後台新增聯絡人（包括匯入、手動新增），須立刻辦理升級，請您透過 線上客服系統 提出升級需要
  • 聯絡人數量達120%：我們會寄送通知信，通知您即將停用部分前台頁面，例如募款頁、活動報名頁等。請盡快辦理升級！請您透過 線上客服系統 提出升級需要～

我們不會自動升級您的方案。

您也可以從您的netiCRM站台看到我們提供的提醒通知：

您可以合併貴站台內的重複聯絡人，或是利用客服系統，提出升級方案的需求。如何合併重複聯絡人，請參閱此文檔。

聯絡人數量達120%，您將無法使用線上捐款、線上報名等功能

您將無法使用線上捐款、線上活動報名等功能，直到您升級方案。

達到聯絡人容量上限後，我們建議立刻升級方案，請您透過 線上客服系統 提出升級需要，我們將協助升級方案，並提供繳費單與發票。

如果您在結算週期的期間升級方案，因為新舊方案的資費不同，我們將按天數比例收取費用，補足原方案剩餘天數的差額。然後到了新的結算週期，支付新方案的資費即可。有關方案升級的差額計算，請參閱此文檔的訊息：《目前租用尚未到期，但已需要升級到下一個方案，該如何處理？》

服務對象常見問題

營利組織也可以使用 netiCRM 嗎？

很抱歉，netiCRM 目前僅供非營利組織使用。因為營利組織無法使用 netiCRM 最重要的捐款功能，建議考量其他適合商業用途的會員/電子報/活動管理系統。

但針對社會企業，若評估 netiCRM 的會員、活動、電子報功能符合需求，可跟我們聯絡，另行專案評估。

方案選擇常見問題

我可以只租用其中一個功能嗎？會較便宜嗎？

因為這是一個CRM系統，支持者的關係連結才是終極目的，所以我們提供所有功能，沒有針對單一功能提供方案。

若您僅需要單一功能，或許可向其他業者尋求協助。但衡量組織未來的健全發展與整體擁有成本，或許現在就應該租用完整功能的CRM系統。

超過100,000人上限的方案？

超過100,000聯絡人，我們建議您直接與我們聯繫，為您打造最合適的支持者關係系統，也可參考我們過往成功導入的客製化案例

目前租用尚未到期，但已需要升級到下一個方案，該如何處理？
netiCRM用戶，若在現行方案尚未到期前，需要升級現有方案，請利用線上客服系統提出，收到後我們即可協助升級方案，並提供繳款單與發票。有關差額的計算原則，我們會依照目前租用方案的所餘月份數（以天數計算會多算，對用戶較不利），請您補繳租用費的差額。範例如下：
 
組織原租用微型方案(10800元/年)，租用方案期間為20180101~20191231，20181222欲升級小型方案(21600元/年)。
 
  • 原租用方案所剩天數：9天
  • 本次租用費差額：(21600-10800)/365=30元/天，30*9=270元
  • 因此組織A需要補繳差額270元

可利用我們的「方案升級差額計算機」試算您系統升級需要的差額喔！

加值服務常見問題

我們單位已經有網站，如何張貼/整合 netiCRM 的訊息與功能

服務的設計中，本來就考慮了此種情境，也因為netiCRM是個網路應用程式服務，您就可以享受其便利的整合工具：

  1. 捐款進度小工具（詳參考 教學 > 捐款）
  2. 資料表單嵌入小工具（詳參考 教學 > 資料表單）
  3. 電子報訂閱（詳參考 教學 > 電子報）
我的 netiCRM 有更多需求，貴公司有提供加值服務嗎？

是的，我們可提供專案客製化網站，例如：

  • 將現有網站改版為 netiCRM 整合
  • 透過程式進行資料移轉至 netiCRM
  • 協助規劃、設定 netiCRM
  • 將 netiCRM 介接至其他金流

若您有相關需求，歡迎您與我們聯繫

我可以用自己的網域名稱？

可以的，在申請時便會需要您填寫想要申請的網址。

提醒您，因目前沒有支援為外部網域進行SSL驗證的服務，若站台網址要採用組織網域，我們會需要代為設定加密連線，費用為首次設定費6,000元（未稅），與每年2,000原（含稅）的更新維護費用。

建議利用我方網域簡單方便，又可享受加密連線的好處。

若有任何疑問，歡迎利用我們的支援中心與我們聯繫。

聽說有隱藏版的「獨立主機方案」？
若您有以下症狀之一，建議應評估獨立主機方案：
  • 聯絡人數量超過十萬人，未來成長可期。
  • 有大量、頻繁的電子報寄送需求，並需要加快速度寄送完成。
  • 有特殊的主機選擇考量，例如想要移轉到 Microsoft Azure 或 Google Cloud Platform。
獨立主機方案，除了仍會依照人數收取 netiCRM 服務租用費之外，還會有以下費用產生：
  1. 一次性費用：主機建置/移轉：主機系統環境設定/調整、DNS調整、移轉網站/CRM到新主機。約需要2-4小時停機作業，一般我們會安排在週間傍晚處理
  2. 每年定期性費用：Linode 獨立主機租用（依其方案計費） + 獨立主機維護費用（主機負載/服務狀態監測、系統環境資安更新）

名詞釋義

30天鑑賞期

30天鑑賞期，意指當您的完成 netiCRM 服務申請後，我們開通服務並由系統發信給您的時間起算，30天以內您可以隨時要求停用本服務。

若您在任何時間需要停用服務，請您由支援中心發送停用的需求。若您在鑑賞期之後決定要續用 netiCRM 服務，才需支付鑑賞期期間的租賃費用。

24小時內開通服務

當您填寫的組織資料、網址名稱都正確的情況下，我們將在 1 個工作日內完成服務開通的工作。

舉例來說，如果您在週五送出申請，那麼最晚您即將在週一開始啟用您的 netiCRM 服務。

netiCRM 跟 CiviCRM 有什麼不同？

netiCRM 是以 CiviCRM 進行二次開發、除錯、優化後的雲端服務。netiCRM 的原始碼，仍依照 GNU AGPL 釋出。

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