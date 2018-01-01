首次申請付兩年 免收系統開通費 8000 元！
本服務提供給已向政府主管機關立案、登記為法人之非以營利為目的之非營利組織/非政府組織。
- 包含有向主管機關登記設立，並從事音樂、戲劇、舞蹈或雜藝等演藝活動之非營利演藝團。
- 若組織屬性為社會企業，並非非營利組織、但也不同於一般企業，請先聯絡我們，另行評估是否合用。
BUT!! 並非所有已立案，並登記為法人之非營利機構皆可使用本服務。以下類型組織不符合本服務的服務對象規定：
若您對以上敘述有任何問題，歡迎您隨時與我們聯繫，以做更進一步的了解。
我們認為支持者的關係最重要的就是其資料，因此無論是30天鑑賞期，還是一般的租用，在時限到期後3個月內，我們不會主動刪除您的資料，只會在方案到期7天後，暫停本服務的存取權而已。
若有任何因素導致您無法繼續使用本服務，建議您在方案到期前，先行匯出聯絡人的資訊。若有需要資料庫的釋出，也歡迎您透過支援中心與我們聯繫。
可以，我們可以將所有的程式碼（開放原始碼授權）及您的資料庫，全數拷貝一份給您。這部份因需要人力作業，將酌收一些費用。
雖然是Open Source軟體，提醒您，本服務建構在精心設計的環境上，提供最簡單、快速的使用經驗，若自行架設需有 Web Server(Apache)、 Database Server(MySQL) 、 Dymanic Web Language (PHP)、Mail Server、Backup Server，才能完整使用 CiviCRM 的功能。也建議您備妥上述環境，再行轉移，以維持系統運作完善。
30天鑑賞期，意指當您的完成 netiCRM 服務申請後，我們開通服務並由系統發信給您的時間起算，30天以內您可以隨時要求停用本服務。
若您在任何時間需要停用服務，請您由支援中心發送停用的需求。若您在鑑賞期之後決定要續用 netiCRM 服務，才需支付鑑賞期期間的租賃費用。
跟大量人接觸的行業，都會擁有自己的CRM，例如保險業，最重要的是客戶的保單和潛在客戶的資料。例如仲介業，最重要的是房屋物件資訊和屋主的聯絡方式。NPO/NGO也不例外，最重要的是其接觸過的志工、捐款人、活動參加者... 等。
CRM存在的目的，不外乎是：
是的，組織的資料都是由組織所擁有，我們沒有任何的使用權/擁有權，只負責安全/妥善地儲存並保管資料。
為了 netiCRM 服務的業務運作及其功能優化，我們仍會蒐集必要的資料，包括客戶基本資訊、網站流量數據、CRM 成果數據。詳細的蒐集方式與用途，以及如果因特殊因素希望退出資料的蒐集，請參考我們的隱私權政策。
如果您所租用的方案，即將到達聯絡人數量的上限。例如：當超過容量的95％、100%時，netiCRM站台將會顯示警示訊息，提醒您辦理方案升級。
我們不會自動升級您的方案。
您也可以從您的netiCRM站台看到我們提供的提醒通知：
您可以合併貴站台內的重複聯絡人，或是利用客服系統，提出升級方案的需求。如何合併重複聯絡人，請參閱此文檔。
您將無法使用線上捐款、線上活動報名等功能，直到您升級方案。
達到聯絡人容量上限後，我們建議立刻升級方案，請您透過 線上客服系統 提出升級需要，我們將協助升級方案，並提供繳費單與發票。
如果您在結算週期的期間升級方案，因為新舊方案的資費不同，我們將按天數比例收取費用，補足原方案剩餘天數的差額。然後到了新的結算週期，支付新方案的資費即可。有關方案升級的差額計算，請參閱此文檔的訊息：《目前租用尚未到期，但已需要升級到下一個方案，該如何處理？》
很抱歉，netiCRM 目前僅供非營利組織使用。因為營利組織無法使用 netiCRM 最重要的捐款功能，建議考量其他適合商業用途的會員/電子報/活動管理系統。
但針對社會企業，若評估 netiCRM 的會員、活動、電子報功能符合需求，可跟我們聯絡，另行專案評估。
因為這是一個CRM系統，支持者的關係連結才是終極目的，所以我們提供所有功能，沒有針對單一功能提供方案。
若您僅需要單一功能，或許可向其他業者尋求協助。但衡量組織未來的健全發展與整體擁有成本，或許現在就應該租用完整功能的CRM系統。
超過100,000聯絡人，我們建議您直接與我們聯繫，為您打造最合適的支持者關係系統，也可參考我們過往成功導入的客製化案例。
可利用我們的「方案升級差額計算機」試算您系統升級需要的差額喔！
服務的設計中，本來就考慮了此種情境，也因為netiCRM是個網路應用程式服務，您就可以享受其便利的整合工具：
是的，我們可提供專案客製化網站，例如：
若您有相關需求，歡迎您與我們聯繫。
可以的，在申請時便會需要您填寫想要申請的網址。
提醒您，因目前沒有支援為外部網域進行SSL驗證的服務，若站台網址要採用組織網域，我們會需要代為設定加密連線，費用為首次設定費6,000元（未稅），與每年2,000原（含稅）的更新維護費用。
建議利用我方網域簡單方便，又可享受加密連線的好處。
若有任何疑問，歡迎利用我們的支援中心與我們聯繫。
30天鑑賞期，意指當您的完成 netiCRM 服務申請後，我們開通服務並由系統發信給您的時間起算，30天以內您可以隨時要求停用本服務。
若您在任何時間需要停用服務，請您由支援中心發送停用的需求。若您在鑑賞期之後決定要續用 netiCRM 服務，才需支付鑑賞期期間的租賃費用。
當您填寫的組織資料、網址名稱都正確的情況下，我們將在 1 個工作日內完成服務開通的工作。
舉例來說，如果您在週五送出申請，那麼最晚您即將在週一開始啟用您的 netiCRM 服務。
netiCRM 是以 CiviCRM 進行二次開發、除錯、優化後的雲端服務。netiCRM 的原始碼，仍依照 GNU AGPL 釋出。
若您對 CiviCRM 有興趣，也歡迎您參考下列資訊：